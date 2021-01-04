وزير الشؤون الاجتماعية يناقش جهود الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير عام دائرة رعاية الشهداء والجرحى أحمد قاسم، جهود الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وتقديم الرعاية الكاملة لهم، نظير تضحياتهم البطولية بأرواحهم ودمائهم خدمة لوطنهم وتحقيق وتعزيز أمنه واستقراره.



وفي لقاء آخر، ناقش الوزير الزعوري مع مدير المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل الدكتور سالم مجور، آلية تفعيل نشاط المركز للقيام بواجبه في إعداد الدراسات الاجتماعية الواقعية وتقديم تصور واضح حول الشبكة الاجتماعية.

وأكد الوزير الزعوري، أهمية قيام المركز بإعداد دراسات تشمل معاناة المجتمع المضیف لأهمیتها في مساندة الخطط الحكومية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية حول تقييم الاحتياجات الإنسانية للنازحين والمجتمع المضيف كحد سواء.

وتسلم وزير الشؤون الاجتماعية، من رئيس المركز نسخ من دراسات المركز حول قضايا النازحين.

كما ناقش الوزير الزعوري، خلال لقائه مع مدير عام إدارة الأسر المنتجة بوزارة الشؤون الاجتماعية سوسن مزهر، أنشطة إدارة ومراكز الأسر المنتجة.