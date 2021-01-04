حملة #كلنا_مسؤول التطوعية تواصل تنظيف خط مطار الريان إلى ميناء المكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تواصلت بمدينة المكلا عصر اليوم الأثنين حملة #كلنا_مسؤول التطوعية، لتنظيف خط مطار الريان إلى ميناء مدينة المكلا لإظهارها بالصورة التي تليق بها، كعروسة للبحر العربي كما تم تلصيق ملصقات إرشاديه للحفاظ على البيئة وعدم رمي القمامه الا في الأماكن المخصص لها ومساعده عمال النظافة.



ويشارك في الحملة عدد من الشباب من الأحياء المختلفة بمدينة المكلا، للمساهمة في تسخير الجهود المجتمعية حسب الإمكانيات المتاحة بتنظيف المدينة.

واستهدفت الحملة في يومها الخامس منطقة جول مسحه مقابل شركه النفط.

وأوضح الشباب القائمون على الحملة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على نظافة المدينه و البيئة والتقليل من انتشار الأمراض والأوبئة، الى جانب مساعدة عمال النظافة انطلاقاً من إستشعار المسؤولية بأن الكل مسؤول في عملية الحفاظ على نظافة البيئة.

وأشار القائمون على الحملة إلى أنه سيتم توفير جميع مستلزمات السلامة لكافة الشباب المتطوعين في الحملة من كمامات وقفازات، وكذا توفير مستلزمات النظافة من مكان التنظيف وسيارات لنقل القمامة الى مكانها المخصص.

وعبر الشباب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على دعمه وتسهيل كافه الاجراءات، وتشجيعه للشباب في تنفيذ الأعمال المجتمعية التطوعية، ضمن مساعيه لاشراك المجتمع في الحفاظ على نظافة المدن.