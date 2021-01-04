شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش سبل إعداد إحصائيات متكاملة عن المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع، ضم ممثلين عن مكاتب الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والاحصاء ومدير الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث اليوم، سبل تنفيذ مشروع لأعداد احصائيات متكاملة عن محافظة المهرة.



واكد الاجتماع على ضرورة وضع آليات جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات الدقيقة عن المواطنين، وتنفيذ برامج ومشاريع عن نظام الإحصاء والعديد من المقترحات حول تعزيز وتطوير دور الإحصاء.