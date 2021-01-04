شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة عبدالله شمسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب شوقي عبدالسلام شمسان ومحمد عبدالله شمسان، عزاهم فيها بوفاة عبدالله عبده شمسان بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية، معربا عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه ..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.