مليشيا الحوثي تحول كلية التربية إلى ساحة لاقامة انشطة عنصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت لجنة الحقوق والإعلام التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الجوف قيام مليشيا الحوثي بتحويل كلية التربية والعلوم الانسانية في الحزم إلى مكان لتنفيذ انشطة عنصرية بعد اغلاقها أمام الطلاب.



وقالت اللجنة في بيان لها، أن مليشيا الحوثي قامت باحتلال كلية التربية والعلوم الانسانية بمحافظة الجوف وهجرت الكادر ونهبت محتوياتها وحولتها إلى سجن وساحة لتنفيذ انشطتها العنصرية وحرمان 1200 طالب وطالبة من الدراسة فيها.

واعتبرت اللجنة ما قامت به مليشيا الحوثي من تحويل الكلية لثكنة واستخدامها لانشطة عنصرية تحدي سافر للاعراف والمواثيق الدولية والقيم الانسانية.

ودعت اللجنة العقلاء وكافة المنظمات إلى استنكار مثل هذه الجرائم والضغط على المليشيا لاخراجها من الكلية واعادة كافة محتوياتها وتحييد مؤسسات التعليم عن الصراع وتجريم المساس بها.