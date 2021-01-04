شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفنان الحضرمي مفتاح سبيت.. من الطب إلى الفن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

الفنان الحضرمي، مفتاح سبيت كندارة، من مواليد مدينة المكلا، حي الحارة، يسكن حاليا في حي المساكن غرب المكلا.



ولد كندارة في العام1946، وتربى في حارته واعتجن بترابها، كما عمل في بداية حياته مع والده في مرفأ المكلا وذلك لمواجهة ظروف الحياة الصعبة التي يمر بها مثله ومثل اي شاب متحمس لمواجهة الحياة ومساعدة اسرته ولتخطي عقبات الدنيا.

وكان كندارة رياضيا بارزا في الساحة الرياضية، وقد لعب لصالح نادي شباب المكلا في خط الدفاع.

كما عشق الفنان مفتاح الفن منذ نعومة اظافره، وكان دائماً ما يردد اغاني الموسيقار الشهير، المرحوم محمد جمعة خان، في جلساته وخلواته إلى أن تدرب على آلة العود.

تؤكد المراجع أنه تدرب جيدا على أداء الاغاني المشهورة والمفضلة عند كثير من الناس في الجنوب، وأغلب هذه الأغاني للفنان جمعة خان والفنان يسلم دحي والفنان سعيد عبد النعيم.

ويوضع مفتاح في مصاف كثير من الفنانين المكلاويين في ذلك الوقت كالفنان الكبير كرامة مرسال والفنان الراحل سالم بطيق والراحل ايضا سالم علي بازياد والفنان الكبير د. عبد الرب ادريس والفنان الراحل محمد بن شامخ الذين يعتبرون من مدرسة محمد جمعة انبوب.

خرج الفنان مفتاح من إطار المدرسة الخانية، ليرسم له صورة فنية مستقلة بذاتها، كماغنى كورس مع الفنان محمد جمعة خان وذلك عند إشهار الندوة الموسيقية بمشاركة الفنان كرامة مرسال واحمد عبور بامهير عام 1960م.

وتقلد مفتاح منصبا حكوميا حيث عمل بالجهاز الحكومي بوظيفة مساعد طبي بالخدمات الصحية في مطلع عام1971 إلى أن أحيل للمعاش التقاعدي.

يعتبر صوته من الأصوات القوية والأخاذة، كما يوصف، كما إنه رخيم النغمة سليم النطق بالإضافة إلى أن طبقاته عالية.

وهو أيضا من الفنانين البارزين في الساحة الفنية بحضرموت يتقن كل الوان الغنا، العوادي، الدان الحضرمي، الشرحي، ويتقن بامتياز اللون الهندي.

وتعتبر أغنية "روعوه" أول أغنية غناها في السهرات، وهي من ألحان محمد جمعة خان وكلمات الشاعر الكبير أحمد شوقي. والتي تقول كلماتها

روعوه فتولى مغضباً

اعلمتم كيف ترتاع الظبا ء

خلقت لاهيةً ناعمةً

ربما روعها مر الصبا

لي حبيب كلما قيل له

صدق القول وزكى الريبا

كذب العذال فيما زعموا

املي في فاتني ماكذبا

لوراونا والهوى ثالثنا

والدجى يرخي علينا الحجبا

في جوار الليل في ذمته

نذكر الصبح بان لايقربا

ياغزالاً اهل القلب به

قلبي السفح واحلا ملعبا

لك مااحببت من حبته

منهلا عذبا ومرعى طيبا

وغنى كندارة لكثير من كبار الشعراء مثل الشاعر الكبير حسين المحضار والشاعر صالح المفلحي والشاعر حسين البار والشاعر سعيد يمين والشاعر الشيخ عبد الرحمن باعمر، والشاعر المعلم عوض حميدان والشاعر باجعالة، وكانت أول اغنية قام بتسجيلها لإذاعة عدن عندما شارك مع وفد حضرموت الفني عام.1968 اغنية من الحان وكلمات الشاعر الكبير احمد عبود باوزير،،منى خاطري،، والتي تقول كلماتها:

منى خاطري بين احشائي حبك له محل

وذكرك على لساني ياحبيبي لم يزل

وعندي عيد كبرى عندما واجهك والقاك

مابنساك يامن تاه قلبي في هواك

،،،،،،،،،،،،

نهار القاك يسقط من على ظهري جبل

وحس نفسي مخف بعد المتاعب والثقل

لان قربك دواء نافع وبعدك موت وهلاك

مابنساك يامن تاه قلبي في هواك

،،،،،،،،

رعاك الله ياحلو المباسم والقبل

رعاك الله يامن فيك لي قوة امل

ويامن دائم احلم بك والقلب يهواك

مابنساك يامن الخ

،،،،،،،،،،

ثواني عدد الساعات ماجاني ملل

وتركت المساعي قلت خيرة في العمل

ولايخطر ببالي غير مصباحك وممساك

مابنساك يامن تاه قلبي في هواك