الارياني: ظهور المدعو ايرلو في ذكرى مصرع سليماني يؤكد بأنه الحاكم الفعلي لصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

‏قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان ظهور الضابط في فيلق القدس الايراني المدعو حسن ايرلو في فعالية بالعاصمة المختطفة صنعاء هي رسالة ايرانية للعالم لتأكيد سيطرتها على صنعاء.



واوضح وزير الاعلام والثقافة والسياحة في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مشهد سفير ايران لدى الحوثيين في فعالية اقامتها مليشيا الحوثي في الذكرى الأولى لهلاك قاسم سليماني متوسطا المنصة، وعلى الهامش ما يسمى رئيس وزراء الانقلاب، رسالة ايرانية للعالم مفادها انها المتحكم بمقاليد الامور وأن ايرلو الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة المليشيا.

وأضاف الارياني ان تصريح المدعو حسن ايرلو ب "ان اليمن تعتبر القلب النابض للمقاومة" ويقصد بذلك محور الشر الايراني يعكس الدور الذي تؤديه مليشيا الحوثي كواحدة من اخطر المليشيات الطائفية التي زرعها الحرس الثوري الايراني لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة، وأنها الأكثر اذعانا وتنفيذا للاملاءات الايرانية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف التدخلات الايرانية في اليمن، والضغط لوقف سياسات نظام طهران وانشطته الارهابية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة، والعمل على تصنيف الحوثي جماعة ارهابية اسوة ببقية المليشيات المرتبطة بإيران.