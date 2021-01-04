شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موريتانيا تدين الهجوم الارهابي بمطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دانت الجمهورية الاسلامية الموريتانية بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرض له مطار عدن الدولي، وأدى الى استشهاد ٢٦ شخصا واصابة ٦٠ آخرين.



وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في بيان صحافي، الى أن هذا العمل الجبان يستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني ويقوض مساعي المجتمع الدولي، مجددة موقف موريتانيا الثابت والداعم لحكومة الجمهورية اليمنية في مساعيها الحثيثة لاستعادة الامن والاستقرار.