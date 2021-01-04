خبير اقتصادي: لماذا تأخرت الحكومة عن إعلان خطتها لإنقاذ العملة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

تساءل خبير اقتصادي يمني عن ما الذي يؤخر الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن عن إعلان خطتها لإنقاذ العملة المحلية عقب تعرضها للانهيار في الأونة الأخيرة.



وقال ماجد الداعري في تدوينة له نشرها على حائط صفحته بموقع"تويتر" كل يوم يمر دون إعلان الحكومة عن خطتها الانقاذية العاجلة للعملة في إطار برنامج إصلاح إقتصادي شامل مدعوم من التحالف،يضعها أمام صعوبات أكبر.

ويرى الداعري أن هذا التأخر يضع الحكومة أمام تحديات جديدة في إمكانية استعادتها للقطاع المصرفي من قبضة خاطفيه إلى السوق السوداء ووضع حداً لجرائم مضاربات الحوثي وهوامير الصرف بالعملة المحلية