اجتماع مشترك بالمهرة يناقش سبل تنفيذ مشروع لإعداد إحصائيات متكاملة عن المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد اليوم بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة اجتماعاً مشتركاً ضم مكاتب الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والأحصاء ومدير الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث ( الأمين ) وذلك لمناقشة سبل تنفيذ مشروع لأعداد احصائيات متكاملة عن محافظة المهرة.



وناقش اللقاء الخطط الأولية وكيفية وضع آليات حول جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات الدقيقة عن سكان محافظة المهرة ، وإمكانية تنفيذ برامج ومشاريع عن نظام الإحصاء والعديد من المقترحات حول تعزيز وتطوير دور الإحصاء في المحافظة.

واستعرص اللقاء الإشكاليات التي تعيق عمل بعض المكاتب في الاعتماد على إحصائيات 2004 في شتى المجالات ، لاسيما أن محافظة المهرة تشهد إقبال كبير من قبل المنظمات الدولية التي تعتمد على الإحصائيات في تنفيذ مشاريعها وأنشطتها في المحافظة.

وأكد اللقاء على ضرورة إنشاء دراسة متكاملة عن الإحصاء المعلوماتي على مستوى المحافظة بالتنسيق مع المكاتب المختصة وذلك لتجاوز كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه بعض المكاتب الخدمية التي لا تملك قاعدة بيانات متكاملة واعتمادها على الإحصائيات وجمع المعلومات في شتى الجوانب.

وشدد اللقاء على ضرورة التكاتف وتظافر الجهود بين الجهات المختصة من أجل تعزيز العمل الإحصائي بما يسهم في التطور الكمي و النوعي للعمليات الإحصائية لما لها من أهمية في تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير إدارة الخدمات الطبية بمكتب الصحة بالمحافظة - منسق منظمة الصحة العالمية.