مركز اللغة المهرية يصدر كتاب "المهرة ذكريات وخواطر وأشجان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اصدر مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث اليوم، كتابه الثاني بعنوان "المهرة ذكريات وخواطر وأشجان" للدكتور أمين اليزيدي - أستاذ الأدب والنقد بكلية التربية·



وأشاد وكيل المحافظة مختار بن عويض، بجهود المؤلف في كتابه العلمي الذي يعتبر رافدا علميا وثقافيا للمكتبة اليمنية، مثمنا دور المركز في خدمة اللغة المهرية.

ويضم الكتاب الذي جاء في (431) صفحة من القطع المتوسط، بابين، الأول نبذة تاريخية عن المهرة، وأشهر أعلامها في التاريخ، واللغة المهرية، والإبل المهرية، والعادات، وجعل الباب الثاني للأدب والثقافة والفن، جمع فيه مادة علمية ضخمة في الأمثال المهرية، والشعر المهري.