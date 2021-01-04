رئيس الوزراء يرأس اجتماع لمحافظي المحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، اجتماعا عبر الاتصال المرئي، لمحافظي المحافظات المحررة، كرس لمناقشة الأولويات المحلية في المرحلة القادمة وما يمكن ان يتم تضمينه من خطط السلطات المحلية في البرنامج العام للحكومة وفق الاحتياجات العاجلة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.



وأكد الاجتماع على أهمية إيجاد رؤية مختلفة لضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما يساعد على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ معالجات سريعة للأوضاع المعيشية والاقتصادية وفق برامج واقعية وقابلة للتطبيق.

وأكد رئيس الوزراء على ان المرحلة دقيقة وخطيرة والتحديات القائمة تحتاج الى إدارة مختلفة قادر على تجاوز الصعوبات واجتراح الحلول للمشاكل التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.. مشيرا الى ان محافظي المحافظات هم عماد بقاء الدولة، والمشاكل التي تراكمت خلال فترات ماضية لن تحل بين عشية وضحاها لكن ذلك لا يعني التخلي بل التركيز على المهم منها وحلها بشكل عاجل، وستكون الحكومة عونا وسندا في ذلك.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، محافظي المحافظات على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية واتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع الجاهزية، على طريق استكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، ووضع حد للأعمال الإرهابية والاجرامية الحوثية.. مشيرا الى ان ما حدث في مطار عدن من هجوم إرهابي يعبر عن قلق مليشيات الحوثي من تواجد الدولة والحكومة.. مؤكدا ان الدماء التي اريقت في هذا الهجوم الإرهابي لن تذهب هدرا ولن تثني الحكومة عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها مهما كانت التهديدات والمخاطر.

وأكد رئيس الوزراء ان الأشهر القادمة هي فترة اختبار حقيقي للحكومة امام المواطنين ولا سبيل اخر الا الارتقاء لمستوى التطلعات والعمل معا من اجل ان تتحول هذه الآمال المعقودة الى واقع خاصة في الجانب المعيشي والخدمي والإنساني والاقتصادي.. لافتا الى ان برنامج الحكومة سيكون واقعي ويركز على التعافي الاقتصادي ومعركة استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وان السلطة المحلية في المحافظات جزء لا يتجزأ منه وشريكه في تنفيذه.

وشدد على أهمية عمل السلطات المحلية وفق طرق مختلفة لإدارة الأمور ورفع قدراتها لتحسين الإيرادات وإعادة توزيع أولويات الانفاق، وقال " لن يساعدنا أحد اذا لم نساعد انفسنا أولا".

وتطرق رئيس الوزراء الى أولويات الحكومة لتنفيذ المزيد من السياسات لتحسين سعر صرف العملة، ودفع المرتبات وانتظامها وإصلاح الاختلالات الإدارية والمالية القائمة، إضافة الى الجوانب المتصلة بتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات ودعم جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي وغيرها.. معربا عن ثقته انه بتكاتف جهود الجميع سيتم تحقيق إنجازات نوعية تنعكس على مستوى حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وتحدث في الاجتماع محافظي المحافظات، الذين عبروا عن ادانتهم واستنكارهم الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة، وقدموا التعازي لأسر الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مشيرين الى ان هذا الهجوم الإرهابي دافع للمزيد من التكاتف وتوحيد الجهود نحو العدو الواضح لليمنيين واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

ونوهوا بدعوة رئيس الوزراء وحرصه على عقد هذا الاجتماع قبل اعداد برنامج الحكومة العام لاستخلاص الرؤى والأفكار من المحافظات للمضي برؤية واضحة نحو المستقبل.. لافتين الى الأولويات التي سيتم العمل بموجبها وما هو مطلوب من الحكومة لدعم خطط السلطات المحلية.

شارك في الاجتماع محافظي عدن احمد لملس، ومأرب اللواء سلطان العرادة، وحضرموت اللواء فرج البحسني، وتعز نبيل شمسان، والمهرة محمد علي ياسر، وابين اللواء ابو بكر حسين، والضالع اللواء علي مقبل صالح، والحديدة الدكتور الحسن طاهر، وشبوه محمد بن عديو، ولحج اللواء احمد تركي، وسقطرى رمزي محروس، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه.