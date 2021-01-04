تدشين العام التدريبي والقتالي بالمنطقة العسكرية السادسة للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت قيادة المنطقة العسكرية السادسة، اليوم، العام التدريبي العملياتي والقتالي والإعداد المعنوي للعام الجديد 2021، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز.



ونقل رئيس هيئة الأركان العامة في مستهل كلمته، لضباط وصف وجنود المنطقة، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة .. معبّراً عن تقديره لكل قيادة المنطقة العسكرية السادسة ممثلة بقائدها اللواء الركن أمين الوائلي، وأركان حرب المنطقة العميد محمد بن راسيه، على ما يبذلونه من جهود حثيثة سواء في ميدان المعركة أو في جانب التدريب والتأهيل.

وأكد الفريق الركن بن عزيز، على أهمّية التدريب والتأهيل كونه لا يقل أهمية عن المعركة في الميدان .. موجهاً قيادة المنطقة بمضاعفة برامج التدريب النوعية باعتبارها ركيزة مهمة في إنجاح المعركة المقدسة ضد مليشيا الكهنوت .. مشدداً على أهمّية عكس الخبرات والمهارات التي تلقاها المتدربون عبر برامج التدريب والتأهيل في السنة الماضية على الواقع العملي والحرص على ممتلكات القوات المسلحة كونها ممتلكات الشعب.

وقال: إن هذا العام سيكون عام الانتصارات والخلاص النهائي من العصابة الحوثية المدعومة من إيران إلى الأبد .. لافتاً إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها تلك الجريمة الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي وجريمة قتل النساء في الحديدة .. مؤكداً أن هذه المليشيا الإرهابية لا أخلاق لها ولا تعير تعاليم الإسلام وقوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية أي اهتمام.

ومن جانبه أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن وحدات المنطقة بكافة قادتها وضباطها وجنودها في جاهزية قتالية عالية ومعنويات مرتفعة، وأن الجميع سيبذلون قصارى جهودهم في أداء مهامهم العسكرية والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المجالات.

وتخلل الفعالية تقديم وحدات من المنطقة العسكرية السادسة عرضا عسكريا رمزيا استخدموا خلاله الذخيرة الحيّة، كما استعرضوا خلاله قدراتهم ومهاراتهم القتالية العالية التي أكّدت مدى جاهزيتهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة.