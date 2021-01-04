بن مبارك يناقش مع السفير الروسي مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والتطورات في عمليات السلام والهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الأربعاء الماضي على مطار عدن الدولي.



وأكد بن مبارك على عمق العلاقات اليمنية الروسية والجذور التاريخية لتلك العلاقات ونوه بأهمية الدور الروسي للمساعدة في حل الازمة في اليمن، كما تطرق لكافة الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة من اجل السلام.

وأشار وزير الخارجية الى أن الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي كان يستهدف بدرجة رئيسية المصالحة التي تحققت بين اليمنيين بمختلف مكوناتهم كما استهدف الجهود الدولية لتحقيق السلام ويجب على المجتمع الدولي عدم السماح لمن قام به بتحقيق اغراضه.

من جانبه قدم السفير الروسي تعازيه في الضحايا الذين سقطوا في الهجوم على مطار عدن والذي وصفه بالإجرامي والوحشي والارهابي.. مشيرا الى أن ذلك الهجوم انما استهدف وحدة اليمنيين وعملية السلام في اليمن، وأكد ديدوشكين على استمرار روسيا في دعم جهود السلام والتعاون مع الحكومة لتحقيق ذلك.