قتلى وجرحى من المليشيات بنيران الأبطال في جبهة مراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة جبل مراد جنوبي محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولوا صباح اليوم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة "جبل مراد" إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لهم بالمرصاد، حيث أوقعوا عددًا منهم بين قتيل وجريح وأجبروا من تبقى على الفرار.

وأضاف بأن المليشيا الحوثية تكبّدت أيضاً خسائر بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وآليات حوثية في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها عقب المحاولة اليائسة.