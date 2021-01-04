الارياني يدعو لتسخير العمل الثقافي والابداعي في معركة التصدي للمشروع الايراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وطي صفحة الماضي، وتسخير كافة الجهود والامكانات والعمل الثقافي والابداعي في معركة التصدي للمشروع الايراني واداته الحوثية.



وفي لقاءه اليوم بقيادات وزارة الثقافة والمؤسسات والهيئات الثقافية، نقل وزير الاعلام والثقافة والسياحة تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحاضرين.

ودعاء الارياني قيادات المؤسسات الثقافية إلى تفعيل النشاط الثقافي وإعادة الروح الثقافية العاصمة المؤقتة "عدن" الرائدة في العمل الثقافي والابداعي، وضرورة تفعيل النشاط المسرحي والحياة الثقافية والفنية في عدن خاصة وفي كل المحافظات المحررة.

وأكد ان الوزارة وبالتشاور مع وزارتي التربية والتعليم العالي والتدريب المهني ستوقع اتفاقية لاعادة المسرح المدرسي والذي يهدف الى تفعيل النشاط المسرحي والابداعي في المدارس والجامعات في سياق المعركة الوطنية ضد المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.

وشدد على ضرورة إعداد الدراسات للمشاريع الثقافية الاستراتيجية.. مشيدا بالدعم الاخوي النبيل والصادق للمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات حيث كانوا العون والسند لليمن في مختلف الظروف.

وقال الارياني: أن المرحلة تتطلب تظافر الجهود لمواجهة المشاريع الظلامية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، داعيا الجميع للتحلي بروح المسؤولية الوطنية والترفع عن الصغائر والخلافات وتسخير كل الجهد لما من شأنه تجاوز الصعوبات والسير نحو تحقيق الخطط والبرامج الخاصة بكل قطاعات الوزارة.

مجددا التأكيد على سرعة عودة جميع القيادات العاملة في مختلف قطاعات الوزارة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامهم.

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة قد أشاد في مستهل حديثة بالجهود التي بذلها وزير الثقافة السابق مروان دماج في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها اليمن.

حضر اللقاء وكيل محافظة عدن محمد الشاذلي، والوكيل المساعد لوزارة الثقافة لقطاع الفنون والموسيقى نجيب سعيد ثابت، وعدد من رؤساء القطاعات ومدراء العموم.