الوزير السقطري يزور عددا من مرافق الثروة السمكية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، عدد من مرافق الوزارة التابعة للقطاع السمكي، في العاصمة المؤقتة عدن.



واطلع الوزير على سير العمل في الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، والتحديات التي تواجهها، وزار المختبر المركزي لجودة الأسماك وما يقوم به من نشاط في فحص الجودة لمختلف أنواع الأسماك.

وترأس الوزير اجتماعا بقيادة الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، واستمع منهم إلى شرح سير العمل فيها، والعواقل التي تعترض عملها.

كما ناقش الوزير مع عدد من وكلاء الوزارة والمستشارين، تأهيل ديوان عام الوزارة، ومعالجة المشاكل التي تتعلق بالمستأجرين والباسطين للمباني التابعة للوزارة، وإمكانية إخراجهم من أجل استيعاب القطاعين السمكي والزراعي.