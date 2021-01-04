مجلس القضاء يناقش مذكرات خاصة بأعضاء بالسلطة القضائية تمهيدا لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم، عددا من المذكرات المقدمة من هيئات السلطة القضائية المختلفة بشأن معالجة أوضاع عدد من أعضائها.



ووجه مجلس القضاء، بإحالة تلك المذكرات إلى هيئة التفتيش القضائي لإبداء الرأي فيها وتقديم المقترحات والحلول المناسبة بشأنها ورفعها للمجلس في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة إزاءها.

واستعرض المجلس، العديد من الموضوعات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس والمدرجة في جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، كما رحب المجلس، بوزير العدل في الحكومة الجديدة القاضي بدر العارضة .. متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه على رأس وزارة العدل والإسهام والمشاركة الفاعلة في تطوير السلطة القضائية وتحسين أدائها.

وكان رئيس وأعضاء مجلس القضاء، وقفوا دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الحادث الإرهابي الغادر على مطار عدن الدولي؛ سائلين الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أقر المجلس، محضر اجتماعه السابق وما تضمنته من آراء ومناقشات وقرارات وملاحظات من قبل الأعضاء.