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اختتام دورة تدريبية بعدن حول بناء الوسيطات لتسوية النزاعات للنساء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم، الدورة التدريبية حول تدريب وبناء الوسيطات لتسوية المنازعات المتصلة بالنساء في تماس مع القانون، والتي نظمها اتحاد نساء اليمن بعدن بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

واكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، ايوب ابوبكر، أهمية الدورة التي ستساهم في حل قضايا النساء من خلال الوسيطات المجتمعية لتسوية النزاعات للنساء في اقسام الشرط والمحاكم والنيابة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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