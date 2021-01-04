إتلاف 3500 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي بمناطق في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام مسام، كمية كبيرة من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية ومخلفات الحرب التي جمعتها من عدة مناطق.



وأكد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد أمين العقيلي، إتلاف أكثر من 3500 من الألغام ومخلفات الحرب في منطقة الطلعة الحمراء بصرواح غرب محافظة مأرب.

وأوضح ان تلك الألغام تم جمعها، من عدة مناطق شهدت مواجهات وتعرضت لزراعة الألغام من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار العقيلي إن الاستقرار الامني في محافظة مأرب والمحافظات المحررة ساعد البرنامج في أداء مهامه على أكمل وجه، منوهاً إلى وجود استعدادات لتنفيذ عمليات إتلاف للألغام ومخلفات الحرب في عدة محافظات خلال الأيام القادمة.