اختتام البرنامج التدريبي " مهنتي بين يدي " بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم اليوم في سيئون، البرنامج التدريبي الرابع "مهنتي بين يدي" بحضرموت الممول من مؤسسة صلة للتنمية في وادي حضرموت والصحراء بمشاركة 152 مشاركا ومشاركة.



وهدف البرنامج الذي نفذته مؤسسات، تكامل والبادية والبر وجمعيات المعروف والمستقبل لتنمية المرأة وحورة، تعزيز ثقافة العمل التنموي وخلق فرص الحصول عليه وتطويره.

وفي حفل الاختتام أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بالدور الريادي الذي تنتهجه مؤسسة صلة للتنمية في تأهيل المجتمع وإكسابه مهارات تمكنه من العيش حياة كريمة عبر المشاريع المدرة للدخل، مثمنا دور المنظمات المحلية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.