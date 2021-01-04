البحسني يستعرض مساعي السلطة المحلية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرتْ قناةُ حضرموتَ الرسمية لقاءً خاصاً مع محافظِ محافظةِ حضرموت قائدِ المنطقةِ العسكريةِ الثانية اللواءِ الركن فرج سالمين البحسني، لاستعراضِ الخطط المستقبلية لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة للعام الجديد 2021م، وجهودها خلال السنواتِ الماضية، وأبرزِ ما تمَّ تحقيقُهُ من إنجازات خلالَ العامِ المُنصرِم.



واستعرض المحافظ البحسني خلال اللقاء مساعي السلطة المحلية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار منذ توليها زمام الأمور في المحافظة، وذلك عقب دحر التنظيمات الارهابية من مدينة المكلا وساحل حضرموت، متطرقاً إلى حجم المشاريع العملاقة التي افتتحت وتم وضع حجر الأساس لها في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والطرقات والجسور ودعم التعليم العام والجامعي وجميع القطاعات على مستوى مديريات ساحل ووادي حضرموت، التي جاءت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تزامناً مع احتفالات بلادنا بذكرى الثلاثة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر، وقال محافظ حضرموت أن العام الجديد يحمل في طياته طموحات وآمال رسمتها قيادة السلطة بالمحافظة لتحقيق الاستقرار التنموي في كافة الخدمات بالمحافظة.

وتطرق المحافظ الى مطار الريان الدولي، وارتفاع العملة، وجهود دعم تحسين المدن وقطاعي المرأة والشباب، وجهود معالجة انقطاعات الكهرباء، والمرحلة الثانية لمشروع خور المكلا، وإشراك المجتمع في تنفيذ مشاريع تحسين المدن.

هذا ويبث على حضراتكم اللقاء مع سيادة محافظ حضرموت مساء الأربعاء القادم.

وأكد المحافظ البحسني خلال المقابلة على ما تحقق لحضرموت من إنجازات خلال العام المنصرم 2020م ومنها افتتاح ووضع حجر أساس للعديد من المشاريع الحيوية المهمة في قطاع الطرقات والجسور والكهرباء والصحة والتربية والتعليم في مديريات, لافتا إلى ان خطط المحافظة للعام الحالي 2021م تتضمن مشاريع استراتيجية كبيرة على مستوى المحافظة في مختلف المجالات ولاسيما القطاع السياحي والاستثماري المتمثل في وضع حجر اساس المرحلة الثانية لخور المكلا وتحسين وضع التشجير والنظافة للمدن الرئيسية .

هذا ويذاع اللقاء الخاص مساء يوم الأربعاء القادم.