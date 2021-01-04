باكريت تثني على اهتمام المحافط بن ياسر ودعمه لقطاع المرأة في مختلف المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

أثنت وكيلة محافطة المهرة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت على الدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لقطاع المرأة في مختلف المجالات.



وقالت في رسالة شكر وامتنان وجهتها لمعالي المحافظ، باسمي شخصيا ونيابة عن المرأة المهرية أكانت عاملة أو ربة بيت أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للسلطة المحلية بالمحافظة وإلى معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، على الرعاية والدعم والاهتمام الذي توليه للمرأة في كل القطاعات.

وأضافت : إن هذا الدعم غير المتناهي من قبل محافظ المحافظة حقق التمكين للمرأة في كل القطاعات والمديريات ومؤسسات الدولة بل وحظي تعليم المرأة وتدريبها وتأهيلها برعاية ودعم شجع على إقبال الفتيات على التعليم خصوصاً في المديريات الريفية بل وشجعهن على الالتحاق بالتعليم الجامعي و من ثم توفير فرص عمل لهن و دمجهن في سوق العمل.

وأشارت الوكيلة باكريت إلى أن هذا الدعم والتشجيع الذي حظيت به المرأة في محافظتنا الغالية انعكس بشكل كبير على أدائها وعملها في الميدان فأثبتت المرأة من خلاله وجودها كمعلمة وقائدة تربوية وطبيبة وإدارية ناجحة في كل مؤسسات الدولة، ساهمت بصورة كبيرة في تطوير مؤسسات المجتمع المدني منظمات ومؤسسات وجمعيات خيرية وغيرها، فقدمت الدعم والرعاية للفئات الضعيفة في المجتمع وكان للأخ محافظ المحافظة الاستاذ محمد علي ياسر الدور الأبرز في إنضاج هذا العمل من خلال الدعم والمتابعة المباشرة والمستمرة لكل الأنشطة المجتمعية ودعمه واهتمامه لمشاريع تنموية مهمة دفعت بعجلة التنمية إلى الأمام.

وأوضحت بالقول، اننا ونحن نولج باب عام جديد كلنا أمل أن يستمر هذا الدعم السخي والرعاية الدائمة حتى تتمكن المرأة من المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة والنهوض بمحافظتنا الحبيبة جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل فلا تنمية ولا نهوض لأي مجتمع بدون أن يكون للمرأة دورا رياديا في إدارة المجتمع