مدير عام مديرية حات يلتقي وفد الصندوق الاجتماعي للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى مدير عام مديرية حات الشيخ محسن محمد مشخفي، اليوم، مسؤول التنمية الريفية بالصندوق الاجتماعي للتنمية الأخ ياسر جمعان أحمد والمهندس صالح باوزير ، وبحضور الأمين العام لمجلس المحلي الشيخ سعيد ضاوي سعد.

وناقش الاجتماع تنفيذ مشروع تأهيل شبكة مياه المديرية والذي تم التخطيط له سابقا والمخطط العام للشبكة.

وتم التوقيع من قبل مدير عام المديرية على تنفيذ المشروع وشبكة الموقع بحضور المهندس صالح باوزير والمقاول المسئول على التنفيذ.

وعبر مدير عام المديرية عن شكره للأخوة في الصندوق الاجتماعي للتنمية على جهودهم ودورهم في هذا المشروع الحيوي والهام والذي يستفيد منه عدد كبير من الأهالي في المديرية.

كما جرى مناقشة توسعة خمسة كرفانات في ضفة مرخي بطول 23 متر مكعب وتم تسليم المخططات والوثائق للمهندسين بالصندوق