باعبده يدشن البرنامج التدريبي لتطوير مهارات النساء الساحليات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت عبدالله عوض باعبده، اليوم، البرنامج التدريبي لتطوير مهارات النساء الساحليات في إعداد الأطباق البحرية وريادة الأعمال، بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية و الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، وتنفيذ منظمة براجما والمنظومة للاستشارات وتطوير الأعمال.



وأستهدف البرنامج (20) متدربه من مديريات (سيحوت - المسيلة - قشن) من المتميزات في الدورات السابقة بالإضافة إلى عاملات مطبخ سبرايز للوجبات الخفيفة والحلويات التابع لجمعية المرأة الساحلية بسيحوت، وذلك خلال الفترة من 3 - 28يناير.

وشكر باعبده كافة الجهود المبذولة والدعم المقدم من مؤسسة صلة للتنمية والإدارة المختصة في برنامج مهنتي بين يدي، ومنظمة براجما ومستشاري البرنامج الأستاذ عبد الباسط بخضر مدرب دورة المهارات الحياتية وريادة الأعمال، والأستاذ سامي النهدي المدير التنفيذي للمنظومة للاستشارات.

من جانبها أعربت الأستاذة أوسان باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بسيحوت - منسقة البرنامج بالمديرية، عن سعادتها بتدشين البرنامج التدريبي لتطوير مهارات النساء الساحليات في إعداد الأطباق البحرية، والذي يعد الرائد في مجال التدريب والتأهيل، متمنيه لجميع المتدربات الاستفادة القصوى من البرنامج في حياتهن العملية مستقبلاً.

وأوضح الأستاذ محمد بن قروان مختص برنامج مهنتي بين يدي، بأن هذا البرنامج أحد برامج تنمية المجتمع بمؤسسة صلة للتنمية، وهو برنامج تدريبي وتمويلي رائد ومستدام يهدف الى تحسين دخل الفرد والمساهمة في الحد من البطالة حيث ينظم البرنامج عدد من مراحل التنفيذ تتضمن التدريب الريادي والمهني والتوعية والاستشارات وتمويل لمشاريع مدرّة للدخل، حيث ينفذ البرنامج لدى شركاء مؤسسة صلة للتنمية في الجمهورية اليمنية عبر المكاتب الرسمية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني