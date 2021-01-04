اخبار الخليج / اخبار اليمن

صندوق النظافة بوادي حضرموت يقر موازنة 2021

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النظافة بوادي حضرموت يقر موازنة 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه اليوم بسيئون، برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١، بإجمالي مصروفات مليار و ٢٧٣ مليون ريال ، فيما الإيرادات مليار و٣٤ مليون.

ووقف المجلس، أمام مطالب اللجنة النقابية للصندوق بمديرية سيئون، وسبل معالجتها من خلال توحيد عقود العاملين للعام ٢٠٢١ م بعد إجراء تقييم للجميع، كما تمت الموافقة على فتح المزايدة للتعاقد في تشغيل الحدائق والمتنزهات العامة بالمديريات.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا