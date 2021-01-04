شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النظافة بوادي حضرموت يقر موازنة 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه اليوم بسيئون، برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١، بإجمالي مصروفات مليار و ٢٧٣ مليون ريال ، فيما الإيرادات مليار و٣٤ مليون.



ووقف المجلس، أمام مطالب اللجنة النقابية للصندوق بمديرية سيئون، وسبل معالجتها من خلال توحيد عقود العاملين للعام ٢٠٢١ م بعد إجراء تقييم للجميع، كما تمت الموافقة على فتح المزايدة للتعاقد في تشغيل الحدائق والمتنزهات العامة بالمديريات.