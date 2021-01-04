وزير التربية يؤكد أهمية عودة الروح لمؤسسات الدولة التعليمية وخلق جيل المستقبل وبناء الوطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، أهمية عودة الروح لمؤسسات الدولة التعليمية وضرورة تكاتف الجهود للنهوض بواقع التعليم وأحوال المعلم وخلق جيل المستقبل وبناء الوطن، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بشأن عمل الحكومة بكامل طاقتها من العاصمة المؤقتة عدن.



وشدد الوزير العكبري خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وكلاء ومديري عموم إدارات الوزارة على مضاعفة الجهود والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد ضمن خطة إستراتيجية لضمان تحسين مستوى التعليم ومن أجل معالجة أوضاع المعلمين والطلاب ومواصلة تحقيق النجاحات والأهداف المنشودة.

وقال: إن المرحلة القادمة ستشهد تقييما عاما لمستوى سير العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة والعملية التعليمية بشكل عام .. موجها الوكلاء والمدراء في الوزارة برفع التصورات والاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تصحيح مسار التعليم تمهيدا لمناقشتها واتخاذ اللازم بشأنها.

كما اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على مستوى سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات المختلفة بديوان الوزارة .. مستمعا من القائمين عليها والموظفين والعاملين فيها إلى شرح حول سير العمل والصعوبات التي تواجههم وسُبل معالجتها والتغلب عليها.