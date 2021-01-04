إتلاف كمية جديدة من الألغام الحوثية في مأرب

أعلن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، الاثنين، إتلاف كمية جديدة من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.



وقال مدير البرنامج العميد أمين العقيلي، إن الفرق الهندسية بالشراكة مع المشروع السعودي مسام" أتلفت أكثر من 3500 من الألغام ومخلفات الحرب في منطقة الطلعة الحمراء بصرواح غرب محافظة مأرب.



وأوضح أن تلك الألغام تم جمعها، من عدة مناطق شهدت مواجهات وتعرضت لزراعة الألغام من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأشار العقيلي إلى أن الاستقرار الامني في محافظة مأرب والمحافظات المحررة ساعد البرنامج في أداء مهامه على أكمل وجه، منوهاً إلى وجود استعدادات لتنفيذ عمليات إتلاف للألغام ومخلفات الحرب في عدة محافظات خلال الأيام القادمة.

