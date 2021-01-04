إب.. كوادر مركر العزل يهددون بوقف العمل احتجاجاً بعد وقف مستحقاتهم المالية

هددت كوادر مركز العزل الصحي بمنطقة السحول بمحافظة إب وسط اليمن، بوقف العمل في المركز احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ أشهر.



وعلم "يمن شباب نت" من مصادر طبية، أن كادر مركز العزل الصحي بمنطقة السحول(شمال) نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بمرتباتهم ومستحقاتهم المالية المتوقفة منذ أشهر.



وأضافت المصادر أن العاملين بالمركز لم يستلموا مستحقاتهم منذ أشهر.



وطالب المحتجون الجهات المعنية بدفع مستحقاتهم المالية، مشيرين إلى عزمهم وقف العمل في حال استمر الأمر على ماهو عليه الآن.



وافتتح في مايو من العام الماضي مركز العزل الصحي لمرضى كورونا في منطقة السحول بدعم من فاعلي خير ومنظمات أممية.



ومنذ العام 2016م يعتمد البعض من منتسبي القطاع الصحي على المنظمات الأممية التي تدعم مراكز ومستشفيات برواتب ومساعدات وأجهزة طبية، بعد قطع مليشيات الحوثي الرواتب عنهم.

