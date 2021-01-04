باحميد يطلع الخارجية الفيتنامية على تداعيات الاعتداء الإرهابي بمطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع سفير اليمن في ماليزيا وغير المقيم لدى فيتنام الدكتور عادل باحميد اليوم الخارجية الفيتنامية عبر سفارتهم في كوالالمبور بآخر المستجدات المتعلقة بالاعتداء الإرهابي الغادر الذي تعرضت له الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مطار عدن الدولي وكذا المواطنين الأبرياء والطواقم الصحفية والمسؤولين المتواجدين في المطار لحظة وقوع الهجوم.



وفي لقاءه بالسفير الفيتنامي تران ثاي، في كوالالمبور، أكد السفير باحميد عزم الحكومة اليمنية الثابت رغم التحديات والتهديدات على مواصلة عملها وفقاً وما تمليه عليها المسؤولية الوطنية والتزامها بكافة الاتفاقات والقرارات الأممية الداعمة للعملية السياسية في اليمن، وكذا استمرار دعمها لكافة جهود السلام التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مثمناً المواقف الداعمة من كافة أعضاء المجتمع الدولي التي نددت بالهجوم الإرهابي ومن يقف خلفه.

من جهته أكد السفير الفيتنامي موقف بلاده المبدئي الرافض للإرهاب بكل أشكاله، مؤكداً دعم بلاده لجهود ومساعي إحلال السلام في اليمن، مقدماً تعازيه الصادقة لعائلات من سقطوا جراء هذا الهجوم الارهابي.