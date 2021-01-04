المكلا تحتضن بطولة ابطال التصفيات للدراجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تحتضن مدينة المكلا بطولة ابطال التصفيات التمهيدية بمحافظات حضرموت الساحل والوادي وعدن وتعز وأبين ولحج والضالع والتي ستقام في الفترة من 7 ـ 10 يناير الجاري.



وأشاد رئيس الاتحاد العام للدراجات محمد العيدروس اهتمام ومساندة مكتب الشباب والرياضة وفرع الاتحاد بالساحل لضمان تحقيق النجاح المتوقع لهذه البطولة التي تعتبر تظاهرة رياضية كبيرة. مستعرضا الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بسباقات البطولة المختلفة.

وعبَر مدير مكتب الشباب والرياضة حسن مسجدي عن تقديره لقيادة الاتحاد على إختيارها مدينة المكلا للمرة الثانية لاحتضان بطولة الجمهورية والتي تنجح دائما وتتميز في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية وغيرها في إطار المناخات الملائمة والمتوفرة ومنها الجانب الأمني الذي تنعم به حضرموت والتي تشهد هذه الايام توافد الزوار من مختلف المحافظات والدول المجاورة.