فرع هيئة الآثار بساحل حضرموت تبدأ بتوثيق مجموعات متحف المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، توثيق مجموعات متحف المكلا وذلك في إطار اهتمام الهيئة بحفظ المقتنيات الأثرية بالمحافظة.



وأوضح مدير فرع الهيئة رياض باكرموم وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذا المشروع سيشمل توثيق مجموعات المتحف بشكل كامل وأن عملية التوثيق هذه تميزت بشراء مجموعات واستعادة أخرى، ومجموعات كانت بالمخازن لم تكن معروضة من قبل.

وستستمر عملية التوثيق عشرة أيام، وينفذه فريق متخصص من الهيئة وسيكون بطريقة علمية وتصوير محترف عالٍ، إلى جانب تعبئة استمارات محترفة بحيث يكون هذا التوثيق لحماية هذا المقتنيات.

ولفت باكرموم الى أن عملية التوثيق ستسهل في المستقبل تعقب القطع المسروقة والمفقودة، والتواصل مع الجهات الدولية ومنها الإنتربول لاستعادتها وإذا تعرضت للسرقة يمكن تعقبها بسهولة.. مؤكدا بأن المشروع ينفذ لأول مرة من حيث العدد والجودة والتصوير الاحترافي والاحتفاظ بنسخ في المحافظة للحفاظ عليها من السرقة والضياع.