مراكز الكلى بوادي حضرموت تتسلم اجهزة ومعدات طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت اليوم اجهزة ومعدات صحية خاصة بالغسيل الكلوي مقدمة من احد رجال الخير عبر مؤسسة صلة للتنمية الراعية والممولة لمراكز الكلى بوادي حضرموت.



واوضح مدير مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت مساعد سعيد، أن المنحة تتضمن عشرة اجهزة استصفاء دموي جديدة و 19 سرير استصفاء دموي، اضافة الى محطة تحلية مياه تستوعب عشرة اجهزة استصفاء دموي.

ولفت الى أنه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع اتفاقية شراكة بين السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والسكان مع مؤسسة صلة للتنمية للاستفادة من الطابق الثاني من المركز الذي تم افتتاحه مؤخرا بتمويل من حصة نفط المحافظة ليكون مركز تخصصي لعلاج وجراحة الكلى والمسالك البولية.