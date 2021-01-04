تنظيم ورشة عمل بسيئون حول تعزيز الثقة بالنفس و تسويق الذات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، بالتنسيق مع عمادة كلية البنات بجامعة سيئون ورشة عمل حول تعزيز الثقة بالنفس وتسويق الذات.



وإستعرضت مدربة الورشة أمل محفوظ باقرين للمشاركات من طالبات مستوى رابع بكلية البنات ، جملة من المعارف والمهارات التي تساعدهن في إبراز القدرات والمهارات والمعارف والتفكير الإيجابي و التغلب على السلبيات و الاعتزاز بالنفس ، و الوصول إلى تحقيق الذات.

وأشارت عميدة كلية البنات الدكتورة رجاء مطلق، بدور اللجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت في العمل المشترك مع عمادة الكلية من أجل المساهمة في رفع مفاهيم ومعارف الطالبات بالتسويق الذاتي .

واوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالوادي والصحراء نجاة الحبشي، أن هذه المناشط تأتي بهدف النهوض بأوضاع المرأة والارتقاء بمكانتها ومعالجة المشكلات التي تعيق مشاركتها في المجالات التنموية ، بهدف رفع الوعي حول أهمية التسويق الذاتي وتعزيز الثقة للفتاه للإسهام في تحسين دخلها وحفظ حقوقها لقدراتها وإمكانياتها ونيل دورها بالمجتمع .