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الجيش يستعيد مواقع مهمة بعملية التفاف في المحور الشمالي بالجوف

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

نفذت القوات الحكومية، عملية التفاف على مواقع المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في المحور الشمالي بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

 

ونقل موقع وزارة الدفاع، عن رئيس عمليات اللواء الأول حرس حدود العقيد عثمان الشائف قوله، بأن قوات الجيش نجحت مساء أمس السبت في تنفيذ عملية التفاف على مواقع المليشيات الانقلابية، مشيراً إلى أن العملية حققت أهدافها بتحرير واستعادة مواقع مهمة من قبضة المليشيا الحوثية، أهمها تبة 14.

 

وتابع إن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيا، ولاذ من بقي منهم بالفرار من أمام أبطال الجيش، إضافة إلى أن الجيش استعاد أسلحة متنوعة، منها عيارات متوسطة.

 

وتخوض قوات الجيش ورجال القبائل معارك متواصلة مع مليشيات الحوث، في مختلف جبهات محافظة الجوف، وسط خسائر وتقهقر لعناصر المليشيا

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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