عصابة مسلحة تنهب مساعدات إغاثية قبل وصولها إلى منطقة الشقب بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أقدمت عصابة مسلحة، على نهب مساعدات إغاثية تابعة لإحدى المنظمات، كانت في طريقها إلى منطقة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكرت مصادر محلية، أن عصابة مكونة من ستة أفراد تقطعت، أمس، لسيارة تحمل إغاثة مخصصة للنازحين والمتضررين في منطقة الشقب، كما قامت بالاعتداء على السائق.

وطالب الأهالي الأجهزة الأمنية والعسكرية ضبط العصابة وإعادة المساعدات الإغاثية لتوزيعها على السكان.

وقال الأهالي، إن الاعتداء عليهم من قبل أفراد العصابة تكررت في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن العصابة تنشط في منطقة مواجهات بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي.

وتضاعف هذه الاعتداءات معاناة السكان الذين يتعرضون باستمرار للقنص والقصف من قبل مليشيا الحوثي، إضافة إلى الألغام المزروعة في المنطقة، والتي تسببت بمقتل وإصابة العشرات ونفوق الكثير من الأغنام.