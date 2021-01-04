أمن أبين ينفي انسحاب اللجنة السعودية من المحافظة بعد انفجار شقرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365 ـ أبين

أكدت إدارة أمن محافظة أبين أنه لا صحة للأخبار التي أشارت إلى سقوط ضحايا أو جرحى، في الانفجار الذي حصل بالقرب من مقر اللجنة السعودية في "شقرة".



وأكدت، في بيان لها، عدم انسحاب اللجنة السعودية من "شقرة"، وأنها تعمل مع القوات المشتركة على متابعة ملابسات الحادثة، التي كان من شأنها زعزعة أمن واستقرار المدينة.

وانفجرت عبوة ناسفة في بوابة مدرسة تتمركز فيها قوة تابعة للتحالف في محافظة أبين.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار استهدف بوابة إحدى المدارس في مدينة "شقرة"، حيث تتمركز وحدة عسكرية تابعة للجنة العسكرية السعودية المكلفة بالإشراف على تنفيذ الملحق العسكري لاتفاق الرياض.

وبحسب المصادر، فإن الانفجار أحدث أضرارا مادية محدودة، فيما لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى