تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021 الخليج 365 ـ عدن نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة. وأضافت، عبر حسابها على موقع تويتر أن تم تسجيل (3) حالات شفاء كالتالي: (2) البيضاء (1) حضرموت وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم. ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2101) منها (610) وفاة و(1399) تعافي

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