تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن من الاثنين إلى الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

كشف الفلكي عدنان الشوافي، أهم مؤشرات الطقس لهذا الأسبوع، ابتداء من اليوم الاثنين، وحتى الجمعة 8 يناير.



وقال الشوافي، في بيان إنه و’’بناء على المعطيات الحالية و نماذج الطقس فان أهم المؤشرات من الإثنين حتى الجمعة 8 يناير 2021 متوقع إنخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى، لتجعل الأجواء على المرتفعات و الأحواض الجبلية و الهضاب الداخلية باردة الى شديدة البرودة’’.

وتابع الشوافي قائلا ’’لذلك ندعو الجميع الى توخي الحذر من ضربات البرد خصوصاً الاطفال و كبار السن و العاملين في الأماكن المكشوفة ليلا و في الصباح الباكر، و كذلك ننوه رعاة الماشية والنحل’’.

وبالنسبة للمزروعات قال ’’الشوافي’’ إنه من المتوقع أن تكون محصلة عوامل الطقس مقاربة للحالة المنصرمة نهاية ديسمبر الماضي (الاسبوع الماضي) بفارق انخفاض بسيط عنها.

ونصح الشوافي المزارعين ’’بتوخي الحذر عن المغامرة في مثل هذه الحالة خصوصا علىً المزروعات التي تتأثر سريعا، موضحاً ’’أن هذا لا يعني ان الحالة غير شديدة بالنسبة للانسان فالتبريد الذي قد يقضي على النبات أو حتى يقترب من ذلك يعتبر شديد جداً بالنسبة للانسان’’.

ودعا الشوافي المزارعين لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.

وتوقع الشوافي، استمرار زخات لأمطار خفيفة متفرقة حتى يوم غد الاثنين، وقال: ’’قد تكون غدا الاثنين الامطار الخفيفة افضل نسبيا من اليوم إلا أن الهطول على أكثر تقدير يبقى خفيف و على مناطق محدودة جدا’’.

وقال الشوافي: ’’أنه من الطبيعي أن يحدث هذا التداخل (التقلب) للأجواء الليلة وغدا، ولكن من مساء غدا (ليلة الثلاثاء 5 يناير 2021) متوقع أن يسيطر تأثير الرياح الشمالية الشرقية الباردة و الجافة ما يزيد من انخفاض درجة الحرارة أكثر من الليلة على معظم الهضاب الداخلية و الأحواض الجبلية’’.

وأضاف الشوافي، ’’من نهار الثلاثاء متوقع أن يقل الغطاء السحابي وتقل الامطار لتنحصر السحب و بعض زخات مطر متفرق خفيف على اجزاء بسيطة جدا من السهول الساحلية و تمتد الى اجزاء بسيطة جدا من المرتفعات الجبلية’’