شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تقر بمشاركة إيران في هجماتها واخرها هجوم مطار عدن.. ومسؤول حكومي يعلق والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران عن مشاركة الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإرهابي في إدارة العمليات العسكرية للمليشيا الحوثية منذ الانقلاب وتنفيذ الأنشطة الإرهابية التي استهدفت مدن ومناطق في دول الجوار والسفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.

حيث اكد مندوب مليشيا الحوثي في طهران بصريح العبارة أن التصعيد العسكري والأعمال الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بمشاركة خبراء إيرانيين وسلاح إيراني في العام الماضي 2020، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، وآخرها إستهداف الحكومة في مطار عدن الدولي، كانت ردة فعل على مقتل قاسم سليماني.

وفي نفس السياق قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، إن تصريحات المدعو إبراهيم الديلمي مندوب مليشيا الحوثي الإرهابية لدى نظام طهران تؤكد التورط الإيراني في الانقلاب والأعمال التخريبية والأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن ودول الجوار والمنطقة.

وتساءل الإرياني على تويتر: "ماذا تبقى للمجتمع الدولي لإدراك ان الحوثي مجرد أداة قذرة لتنفيذ المخطط الإيراني لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتصفية الحسابات الإقليمية وتهديد المصالح الدولية".

وأضاف: "إلى متى سيستمر تجاهل العالم للإرهاب الحوثي المنظم الذي يفتك باليمنيين منذ ستة أعوام ومطالبتهم بتصنيفها جماعة إرهابية؟!".

وكانت مليشيات الحوثي قد أحيت يوم امس الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني واثار الإحتفال سخطا وغضبا واسعا لدى عموم اليمنيين.