شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني ينفذ عملية استدراج ناجحة ضد مليشيا الحوثي بمارب "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات الجيش اليمني المسنودة برجال القبائل، اليوم الاحد، عملية استدراج ناجحة خلفت عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيا الحوثي غربي وجنوب محافظة مارب؛ وفقا لمصادر ميدانية.

وقالت المصادر أن العملية أوقعت أكثر من 25 بين قتيل وجريح من الحوثيين.

وبينت المصادر بأن 12 حوثيا قتلوا بكمين نصبه الجيش و القبائل في جبهة المخدرة، فيما سقط آخرون قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية خلال المواجهات في مواقع متفرقة غربي مارب.

ودمرت قوات الجيش عربات عسكرية ثقيلة للمليشيا.

وفي الجبهة الجنوبية بجبل مراد استشهد ستة من القبائل وأصيب ثلاثة في اشتباكات مع ذراع إيران؛ فيما قتل ما لا يقل عن سبعة من الحوثيين أثناء محاولاتهم استعادة ما خسروه خلال اليومين الماضيين، وفقا للمصادر.

و شنت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية أكثر من عشر غارات استهدفت مواقع وعربات للمليشيا في الجبهة الجنوبية.

يأتي ذلك فيما تمكن مسلحون قبليون بمحافظة الجوف من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا باتجاه مواقع عسكرية شرقي الحزم، بالتزامن مع سبع غارات لمقاتلات التحالف استهدفت منطقتي المرازيق وصبرين بمديرية خب والشعف و دمرت آليات عسكرية وقتلت عددا من أفراد المليشيا.

وفي ذات السياق، انفجرت عبوات ناسفة زرعت داخل مناطق الجيش اليمني بمارب، إحداها بآلية عسكرية تابعة للتحالف وأخرى بطقم عسكري؛ وفقا لمصادر محلية.

وأوضحت المصادر بأن تفجيرات في وادي عبيدة استهدفت اليوم طقما عسكريا بعبوة ناسفة موقعة قتلى وجرحى لم يعرف عددهم.

وكان ‏مجهولون استهدفوا آلية عسكرية تابعة للتحالف في الطريق الرئيسي الرابط بين محطة ال معيلي ومدينة ‎مأرب، ومفرق الحزمة وادي ‎عبيدة قبل يومين، ما تسبب بمقتل جندى وجرح آخرين.