شكرا لبحثكم عن خبر أمير سعودي يوجه رسالة تحذيرية عاجلة بشأن اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه أمير سعودي، اليوم الاحد، رسالة تحذيرية عاجلة الى الدول العربية بشأن المطامع الايرانية في اليمن ودول أخرى.

وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، إن "ما تقوم به إيران من تحشيد لقواتها باستخدام أدوات لها في العراق وسوريا واليمن ولبنان حتى وصلت إلى غزو بعض الدول الأفريقية بالفكر الصفوي؛ كل تلك الأعمال والتصرفات هي رسالة لبعض الدول العربية الذين يظنون أنهم خارج دائرة المطامع الإيرانية وأحقادها".

وأضاف: واهم من يظن أن إيران تعترف بسيادة الدول أو القانون الدولي بل هي تغذي النزاعات والمليشيات والإرهاب بكل مكان تجد فيه موطئ قدم لها.

وتابع: إن لم يكن هناك موقف موحد وحازم من الدول العربية لمواجهة هذا الفكر وهذه المليشيات مالياً وسياسياً وعسكرياً فعلى هذه الدول السلام في المستقبل.

وكانت دراسة إيرانية، كشفت عن مساعي النظام في طهران لغزو اليمن ثقافيا ومذهبيا عن طريق الحوثيين، ومن خلال جذب الطلاب اليمنيين ممن يدرسون العلوم الدينية إلى الحوزات الشيعية الإيرانية.