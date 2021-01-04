وزير يمني سابق يزف بشرى سارة بانفراجه شاملة وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - زف وزير يمني سابق، اليوم الاحد، بشرى سارة بانفراجه شاملة في اليمن، وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

وقال البروفيسور سيف العسلي وزير المالية الاسبق، في نشر على صفحته بالفيسبوك، تابعه "المشهد اليمني"، "يا أهلي في اليمن اعلموا إن ما بعد الليل الا نهار لقد طال الليل ولا بد أنه على وشك الرحيل"؛ في إشارة الى قرب انتهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة.

وأضاف: هذه القوى السياسة فرقتكم إما على أسس حزبية أو مذهبية أو مناطقية أو مصالح غير مشروعة.

وتابع: وهذه هي النتيجة التفوا حول فكرة المواطنة المتساوية التي أدعو اليها .. فما الذي يجعلكم تفرون منها ..!!!

يأتي ذلك بعد اصرار الحكومة اليمنية الجديدة المشكلة وفقا لاتفاق الرياض على تطبيع الاوضاع الاقتصادية واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.