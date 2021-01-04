شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تفشل محاولة تسلل حوثية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت القوات المشتركة، اليوم الأحد، محاولة تسلل واستحداث تحصينات للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة ضمن خروقاتها البائسة لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي.
مصادر عسكرية للقوات المشتركة أفادت أن المليشيات التابعة لإيران دفعت خلال ساعات الصباح بالعشرات من عناصرها المتمركزين داخل مدينة الدريهمي لتنفيذ محاولة تسلل واستحداث تحصينات بين مزارع النخيل في خطوط التماس غرب المدينة مستخدمة غطاء ناري مكثف بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية طال معظمها قرى ومزارع مواطنين.
واكدت، أن وحدات من القوات المشتركة أشتبكت مع عناصر المليشيات مايقارب ساعة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم. كما أضافت أن القوات المشتركة عززت سيطرتها على المنافذ التي حاولت المليشيات الحوثية التسلل منها.
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