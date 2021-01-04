شكرا لبحثكم عن خبر أخوان يعتدون بالضرب المبرح حتى الموت على ولد عمهم في مديرية برع بمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن شخصين اعتدوا بالضرب المبرح حتى الموت على مواطن في مديرية برع بمحافظة الحديدة.

ووفقا لمصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي فقد ضبط أمن مديرية برع بمحافظة الحديدة المدعو جميل محمد أحمد محمد مكدش، والمدعو أحمد محمد أحمد محمد مكدش، بتهمة الاعتداء المفضي الى الموت.

وذكرت المصادر من المديرية أن المتهمين قاما بضرب المجني عليه علي أحمد محمد مكدش القرص، ما أدى إلى وفاته.

وبينت المصادر أن الجريمة وقعت نتيجة خلاف على بئر ماء حيث تجمعهم قرابة عائلية.

وانتشرت جرائم القتل والسرقة والسطو في مناطق المليشيا الحوثية نتيحة لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وانعدام الرواتب منذ ست سنوات.