شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران على مواقع الجيش بمحافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري بأن أبطال الجيش تمكنوا صباح اليوم الأحد من إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مواقع الجيش شرقي مدينة الحزم. وتظهر الصور حجم الطائرة وقطعها، والتي ترسلها المليشيا الحوثية من أجل استهداف الجيش والمدنيين والنازحين في مخيمات النزوح.

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