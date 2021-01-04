شكرا لبحثكم عن خبر وفاة المؤرخ اليمني المصري الدكتور سيد مصطفى سالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي المؤرخ اليمني المصري المعروف، الدكتور سيد مصطفى سالم، احد ابرز المراجع الاكاديمية حول التاريخ اليمني الحديث والمعاصر .

وكان سيد سالم قد منح الجنسية اليمنية تقديرا لدوره المخلص في خدمة اليمن، الذي أحبه وعشقه، وأصل علميا لإرث البلد العريق كحلقة هامة من التاريخ الانساني

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وعمل الدكتور سيد مصطفى سالم، أستاذا للتاريخ في كليتي الآداب والتربية بجامعة صنعاء منذ أكثر من 40 عاما، قبل أن ينتقل مؤخرا إلى مصر طلبا للعلاج وأيضا بسبب ضغط قساوة العيش، وتزايد القيود على حرية النشر والبحث العلمي في الجامعة الخاضعة لجماعة الحوثيين منذ ست سنوات.

ونعى عدد من القادة السياسيون والمثقفون اليمنيون، والالاف من طلابه الفقيد كقامة علمية نادرة، قدمت "لليمن الكثير في المجال العلمي، والمعرفي، باعتباره وطنه الكبير".