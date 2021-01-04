شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

الطماطم = 300 ريال البصل = 300 ريال البطاط = 500 ريال الثوم = 1000 ريال الكوسا = 400 ريال الخيار = 1200 ريالا الليمون = 1500 ريال البرتقال = 600 ريال اليوسفي = 700 ريال الموز = 300 ريال التفاح البلدي = 1000 ريال الفرولة = 1500 ريال اللحم الغنمي = 6000 ريال اللحم البقري = 5000 ريال سمك الثمد = 4500 ريال سمك الديرك = 6000 ريال سمك الجحش = 3500 ريال سمك القد = 4500 ريال سمك التونة = 4000 ريال

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