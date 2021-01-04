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أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الطماطم = 300 ريال

 

البصل = 300 ريال

 

البطاط = 500 ريال

 

الثوم = 1000 ريال

 

الكوسا = 400 ريال

 

الخيار = 1200 ريالا

 

الليمون = 1500 ريال

 

البرتقال = 600 ريال

 

اليوسفي = 700 ريال

 

الموز = 300 ريال

 

التفاح البلدي = 1000 ريال

 

الفرولة = 1500 ريال

 

اللحم الغنمي = 6000 ريال

 

اللحم البقري = 5000 ريال

 

سمك الثمد = 4500 ريال

 

سمك الديرك = 6000 ريال

 

سمك الجحش = 3500 ريال

 

سمك القد = 4500 ريال

 

سمك التونة = 4000 ريال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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