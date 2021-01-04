شكرا لبحثكم عن خبر 2020 عام تصفيات في صفوف ميليشيا الحوثي.. احصائية بأبرز حوادث الاغتيالات الحوثية خلال العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفعت وتيرة الخلافات الداخلية في صفوف قيادات ميليشيا الحوثي خلال العام 2020م المنصرم ضمن صراعات أجنحة المليشيا المدعومة من إيران، نتج عنه مصرع 38 قيادياً، توزعوا ما بين قيادات ميدانية ومشائخ موالين وسياسيين.

وقائع الاقتتال البيني فيما بين قيادات المليشيا وأجنحتها المتصارعة على ثلاثية النفوذ، والسلطة، والمال، تنوعت ما بين الاشتباكات المسلحة، إضافة إلى الاغتيالات بالدرجات النارية، أو الاحتجاز حتى الموت.

وتؤكد إحصائيات لموقع الجيش الوطني أن المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، افتتحت العام المنصرم بـ 8 وقائع تصفيات بينية، حدثت بين قياداتها وأجنحتها المتصارعة خلال شهر يناير فقط، والتي أعقبها طوال العام تصفيات عديدة بعضها اتخذ شكلاً أقرب إلى استهداف سياسي.

بذلك الاتجاه الجديد، الذي اتخذته المليشيا الحوثية في تصفية بعضٍ من خصومها، أرادت أن تكون تصفياتها البينية أبعد من أن تكون تصفيات حسابات بين أجنحتها.

وتزداد فجوة الخلافات بين جناحي صعدة وصنعاء، التابعين للمليشيا الحوثية، وزاد من الفجوة إرسال إيران لأحد قياداتها الاستخباراتية إلى صنعاء والمحسوب على التنظيم الإرهابي الحرس الثوري الإيراني، وهو المدعو حسن أيرلو، والذي دشن بمقدمه اغتيال القيادي المدعو حسن زيد، في أواخر أكتوبر ضمن تصفية الحسابات الحاصلة.

وهو ما يؤكد بأن الصراعات "المحمومة" اشتدت حدتها بين الأجنحة الحوثية بشكل غير مسبوق، وذلك في إطار الصراعات الداخلية على النفوذ والسلطة وتقاسم الأموال، وتنفيذ الأجندة الإيرانية والأعمال الإرهابية والتسابق من أجل تنفيذها.

وقد أحصى الموقع مصرع ما لا يقل عن 38 قياديًا حوثيًا في تلك التصفيات، وذلك خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية ديسمبر من العام المنصرم، حدثت تلك التصفيات في 11 محافظة يمنية، تقع كاملة أو أجزاء منها تحت سيطرة المليشيا المتمردة المدعومة من إيران.

وشهدت العاصمة صنعاء، أكثر وقائع تلك التصفيات الحوثية بعدد بلغ 14 واقعة، جاءت بعدها محافظة الحديدة بعدد 5 تصفيات، تلاها محافظة تعز بعدد 4 تصفيات، ومن ثم محافظات صعدة، مأرب، وإب، بعدد 3 تصفيات في كل محافظة منهما، فيما شهدت محافظة الضالع، حالتي تصفية، في الوقت الذي شهدت فيه كلٌ من محافظات الجوف، عمران، ذمار، والبيضاء، تصفية في كل محافظة منهما.

وبحسب الموقع 8 تصفيات حوثية بين قياداتها خلال شهر يناير، و2 خلال شهر فبراير، و9 في شهر مارس، و1 خلال شهر مايو، و2 خلال شهر يونيو، و3 في يوليو، و1 في أغسطس، و8 في أكتوبر، و3 خلال شهر نوفمبر، تلاه شهر ديسمبر بواقعة تصفية واحدة.