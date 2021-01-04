شكرا لبحثكم عن خبر عبدالملك الحوثي يشن هجوما حادا على مشرفي جماعته ويتهمهم بارتكاب اعتداءات وجرائم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شن زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي هجوما حادا على مشرفي جماعته معترفا بارتكابهم جرائم باتهامهم الأبرياء بدون وجه حق .

وأشار الحوثي في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة ما يسمى الذكرى السنوية للشهيد إلى أخطاء مشرفيه وأنها تسبب اختراق لما أسماه جبهتهم الداخلية .

وحاول الحوثي في كلمته تبرئة نفسه من الاعتداءات والجرائم التي يقوم بها مشرفي جماعته بحق المواطنين المدنيين وبإظهار نفسه الناصح لهم والموجه .

ويأتي اعتراف الحوثي بجرائم مشرفيه محاولة منه لامتصاص غضب المواطنين بعد أن كثرت وبشكل كبير اعتداءاتهم بحق الأبرياء بتهم باطلة وكان آخرها قضية اقتحام منزل المواطنة ختام العشاري والاعتداء عليها حتى الموت.

ويتخوف الحوثي من هيجان الشارع وخروجه ضده بعد أن زادت الانتهاكات الحوثية بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة المليشيا ، و جرائم القتل والسرقة والسطو لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.